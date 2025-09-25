Diputada evista solicita a la Contraloría arraigo para 46 autoridades, incluido el presidente Arce

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gladis Quispe, envió este jueves una carta a la Contraloría General del Estado solicitando que se active el arraigo establecido en la Ley 1352 contra 46 autoridades del Estado. En la lista figuran el presidente Luis Arce, ministros, viceministros, presidentes de empresas estatales y gerentes. Según explicó a Radio Fides, la medida busca impedir que las autoridades salgan del país al concluir su gestión el próximo 8 de noviembre.

“Hemos emitido una nota al contralor con todo un listado de todos los ministros, viceministros, empezando desde Luis Arce Catacora, para que los mismos estén en territorio boliviano y sean juzgados como tiene que ser”, afirmó Quispe.

/// APC // LA PAZ ///