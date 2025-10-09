Diputada Guachalla propone unir elecciones subnacionales con judiciales para cesar a magistrados autoprorrogados

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, afirmó este jueves que la única forma de cesar a los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es a través de elecciones judiciales. Señaló que su bancada trabaja en un proyecto de ley para unificar esos comicios con las elecciones subnacionales previstas para el próximo año.

“No puede haber una sucesión inconstitucional en este tema de los prorrogados. Solo una elección puede cesarlos en sus mandatos con autoridades electas, por eso estamos pidiendo que se una con las elecciones subnacionales”, precisó Guachalla.

