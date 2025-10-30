Diputada pide plan de austeridad y reducción de sueldos en todas las autoridades del nuevo gobierno

Este jueves la diputada potosina Verónica Sanjinés llamó a las autoridades del país, desde los mandatarios electos hasta los parlamentarios y miembros del gabinete ministerial, a reducir sus salarios como parte de un plan de austeridad. La propuesta también alcanza a las instituciones públicas, como la Gestora y la Aduana, bajo el argumento de que existen observaciones sobre la productividad de los funcionarios estatales.

“Si ellos realmente aman a la patria, primero deben empezar a reducirse sus salarios, porque hay algunas autoridades que no trabajan. No solo el presidente, vicepresidente, senadores y diputados, sino también los ministerios”, afirmó.

/// DQ // POTOSÍ ///