    Diputada reelecta anuncia cambios a las leyes de hidrocarburos y minería para enfrentar la crisis económica y de combustibles

    Regalías por hidrocarburos/Imagen Ilustrativa Foto: REDACTUANDO BOLIVIA
    La diputada reelecta Lissa Claros anunció que una de las primeras acciones del nuevo Legislativo será proponer modificaciones a las leyes de hidrocarburos y minería, con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera y buscar nuevos yacimientos que ayuden a superar la crisis económica y la escasez de combustibles. Lamentó que hasta ahora no se hayan encontrado soluciones al problema del abastecimiento y acusó al gobierno de poner trabas a la importación privada de carburantes. Según Claros, el nuevo Legislativo tendrá la responsabilidad de impulsar cambios trascendentales y aprobar normas para encarar la actual situación del país.

