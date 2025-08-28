Diputada reelecta anuncia cambios a las leyes de hidrocarburos y minería para enfrentar la crisis económica y de combustibles

La diputada reelecta Lissa Claros anunció que una de las primeras acciones del nuevo Legislativo será proponer modificaciones a las leyes de hidrocarburos y minería, con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera y buscar nuevos yacimientos que ayuden a superar la crisis económica y la escasez de combustibles. Lamentó que hasta ahora no se hayan encontrado soluciones al problema del abastecimiento y acusó al gobierno de poner trabas a la importación privada de carburantes. Según Claros, el nuevo Legislativo tendrá la responsabilidad de impulsar cambios trascendentales y aprobar normas para encarar la actual situación del país.

/// APC // LA PAZ ///