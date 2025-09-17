Diputado Arce advierte que en 10 días vence el plazo de investigación del caso “Adán y Eva” contra el hijo del presidente Arce

El diputado del evismo, Héctor Arce, denunciante en el caso de la compra millonaria del predio Adán y Eva contra Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce, expresó este miércoles su temor de que la Fiscalía cierre este proceso. Recordó que en 10 días vence el plazo de 60 días para concluir la investigación. Señaló que hay total hermetismo en las investigaciones, donde, considera, ya debería existir una imputación y orden de aprehensión contra el hijo del primer mandatario.

El diputado también anunció que en los próximos días presentarán una nueva denuncia contra los hijos del presidente Arce por la compra de otros bienes millonarios.

/// APC // LA PAZ ///