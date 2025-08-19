Diputado Arce afirma que hijos del presidente ya salieron del país y califica la alerta migratoria como una “distracción”

Este martes, el diputado evista, Héctor Arce, afirmó que la alerta migratoria contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por la compra millonaria del predio “Adán y Eva” en Santa Cruz, es solo una “distracción” de la Fiscalía. Según el legislador, los hijos del mandatario ya se encuentran fuera del país. Señala que los administradores de justicia buscan cerrar el caso sin resolverlo. “Ya se han ido, no se van a someter a la investigación, no se van a ir, esas son acciones destructivas y decorativas para que Roger Mariaca diga que se emitió arraigo”, manifestó.

/// APC // LA PAZ ///