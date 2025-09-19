Diputado Arce denuncia ante la Fiscalía al hijo del presidente por presunto enriquecimiento ilícito

Este viernes, el diputado evista Héctor Arce presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, contra Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce, a quien acusa de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La denuncia se centra en el patrimonio del denunciado, en particular un penthouse que estaría a su nombre y cuyo valor se aproxima al medio millón de dólares.

“El gran magnate Rafael Arce Mosqueira tiene un penthouse de 499 mil dólares por el que ha cancelado en efectivo”, afirmó el legislador.

/// EUC // CHUQUISACA /