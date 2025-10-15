Diputado Arce revela que ASFI certificó incumplimiento de requisitos para crédito millonario de Rafael Arce Mosqueira

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, informó este miércoles que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) certificó ante la Fiscalía que Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, no cumplió con los requisitos mínimos para acceder al crédito de Bs 63 millones otorgado por una entidad bancaria para la compra del predio Adán y Eva en Santa Cruz.

El asambleísta denunciante pidió que la Fiscalía emita un mandamiento de aprehensión, congele cuentas bancarias y realice anotación de bienes. “Hemos accedido físicamente al cuaderno de investigaciones y hemos leído en un párrafo que como conclusión la ASFI dice de manera textual que Rafael Ernesto Arce Mosqueira no cumplió con las condiciones mínimas para acceder a ese crédito”, aseveró.

/// APC // LA PAZ ///