Diputado Cuéllar presentará la próxima semana una proposición para juicio de responsabilidades contra Arce

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, anunció que la próxima semana presentará una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce, por presunta corrupción, delitos y otras irregularidades en la importación de combustibles al país. El parlamentario explicó a Radio Fides que esta medida se asumirá ante la aprobación del informe de la comisión especial de diputados que investigó el caso Botrading.

“El lunes estamos presentando ante el Fiscal General formalmente este juicio de responsabilidades y vamos a pedir la alerta migratoria roja, también el arraigo para que no salga del país”, sostuvo.

/// APC // LA PAZ ///