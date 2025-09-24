Diputado del Beni afirma que el Gobierno conoce el paradero de “Coco Vázquez” pero no lo captura

El diputado beniano Genghis Kan Justiniano aseguró este miércoles que el Gobierno conoce el paradero de “Coco Vázquez”, buscado por la Policía por su presunto vínculo con al menos 13 asesinatos en el país. Según el legislador, prueba de ello es que el investigado participó en una fiesta en una comunidad del Beni y, pese a su presencia, no fue aprehendido.

“Si ellos saben dónde está, ¿por qué no interceptan para agarrarlo y llevarlo ante la justicia? Para la ciudadanía boliviana y trinitaria no tiene credibilidad lo que diga o haga este señor Arce Catacora”, declaró Justiniano a Fides Trinidad.

