Diputado del MAS considera inviable aprobar juicio de responsabilidades contra la ex presidenta Áñez en esta legislatura

El diputado del MAS, Ramiro Venegas, ve inviable que la actual Asamblea Legislativa apruebe un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. En entrevista con Radio Fides, Venegas explicó que cualquier juicio de este tipo debería ser tratado por la nueva Asamblea Legislativa, por la falta de tiempo en la presente gestión. Señaló que en los últimos cinco años se priorizó más la discusión de créditos que los juicios de responsabilidades. «Pienso que debe tomarse con calma el tema del juicio de responsabilidades en la próxima gestión, ya que en estos cinco años no se ha tocado ningún juicio de este tipo», expresó.

