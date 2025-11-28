Diputado del PDC alerta que los conflictos entre Paz y Lara afectan labores legislativas

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Daniel Fernández, informó que en la víspera se realizó una reunión con el vicepresidente del país, Edmand Lara, a quien le expresaron su preocupación por las diferencias con el presidente Rodrigo Paz. Señaló que Lara habría manifestado su disposición para un encuentro con el mandatario y que solo se espera la hora y la fecha.

El parlamentario advirtió que las tensiones entre ambas autoridades están afectando el trabajo de la Asamblea Legislativa. “Esto nos causa conflictos y no nos podemos desenvolver, y por tal razón le hemos pedido encarecidamente que el capitán pueda sentarse y dialogar con el presidente. También pedimos al presidente que ponga de sus buenos oficios por el bien del país”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///