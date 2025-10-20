Diputado del PDC anuncia liberación de la importación de combustibles desde el 8 de noviembre

Desde Cochabamba, el diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), William Montaño, confirmó que una de las primeras medidas del nuevo gobierno será liberar la importación de combustibles a partir del 8 de noviembre. Aclaró que la subvención se mantendrá para los sectores más vulnerables, como parte del compromiso asumido durante la campaña electoral.

Por su parte, el dirigente del transporte pesado, Alfredo Saca, expresó que el sector espera que el nuevo gobierno cumpla sus promesas. “Que se cumplan los compromisos que ha hecho el gobierno que ha ganado. Vamos a mandar las notas necesarias”, afirmó.

/// CM // COCHABAMBA ///