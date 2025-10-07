Diputado denuncia que Comisión de Ética no procesó a ningún asambleísta en cinco años

Desde el 2020 hasta la fecha, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados no procesó ni sancionó a un solo asambleísta, ni de oposición ni del oficialismo. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy López, manifestó a Radio Fides que la Comisión de Ética fue “un saludo a la bandera” porque no cumplió su trabajo, a pesar de la existencia de denuncias contra varios asambleístas por diferentes faltas, entre ellas las peleas bochornosas en las sesiones.

“No ha generado nada pese a las denuncias, no ha cumplido sus funciones ni atribuciones porque han puesto diputados que obedecen a Lucho Arce. Para mí no ha funcionado la comisión”, dijo.

/// APC // LA PAZ ///