Diputado denuncia que hijo del presidente fugó a Alemania con otra identidad; Fiscalía declara el caso en reserva

La Fiscalía de Santa Cruz declaró en reserva por 10 días la investigación por violencia familiar y doméstica contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce. Debido a esta medida, el Ministerio Público no brindará información sobre el caso. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Cnl. DESP. MSc. Mirko Antonio Sokol, informó que las investigaciones continúan y que sigue vigente la orden de aprehensión contra el acusado.

Por su parte, el diputado evista Héctor Arce denunció que Marcelo Arce habría fugado a Alemania utilizando una identidad falsa con el apellido Bulacia. Según el legislador, los otros dos hijos del presidente estarían en España.

/// APC // LA PAZ ///