Diputado denunciante del caso Adán y Eva cuestiona inacción de la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras

El diputado Héctor Arce, denunciante del caso del predio Adán y Eva, adquirido por más de $us 3 millones por Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, criticó el hermetismo de la Fiscalía en la investigación. También señaló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no actuó para revisar los movimientos bancarios del hijo del mandatario, a pesar del millonario crédito que recibió para concretar la compra del terreno en Santa Cruz.

Arce recordó que Rafael Arce tenía solo 22 años al momento de acceder al crédito, lo que, según él, refuerza las sospechas de presuntos delitos en la adquisición del predio.

/// APC // LA PAZ ///