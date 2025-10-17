Close Menu
    Diputado evista afirma que la justicia se parcializó con el hijo del presidente Arce

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Diputado Héctor Arce en conferencia de prensa
    El diputado evista, Héctor Arce, cuestionó este viernes la determinación judicial que dispone terapia psicológica por cinco meses para el hijo del presidente Luis Arce. Calificó la decisión como “absurda” y recordó que, según el Código de Procedimiento Penal, cuando una persona es agredida por su pareja y presenta más de ocho días de impedimento, el acusado debe recibir detención preventiva.

    “Cometió un delito como intento de feminicidio. Me indigna y molesta que para unos la justicia sea rígida y para otros, como el hijo del presidente, sea flexible”, sostuvo.

