Diputado evista anuncia refuerzo de seguridad para Evo Morales ante posible acusación del exdirector de la FELCN en EEUU

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ányelo Céspedes, anticipó este viernes que desde Estados Unidos, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, podría involucrar al expresidente Evo Morales en casos relacionados con el narcotráfico. Por ello, informó que en el trópico de Cochabamba reforzarán la seguridad del exmandatario desde el 20 de octubre.

“Sabemos que el fin que tienen es involucrar a Evo Morales para dejarlo inhabilitado para cualquier otra elección. Prefieren embarrar a cualquiera y me imagino que lo que le están ofreciendo es que declare contra otra persona para salvarse él”, dijo a Fides Santa Cruz.

Dávila fue extraditado a Norteamérica el año pasado donde es investigado por presuntos vínculos con el narco durante el gobierno de Morales.

