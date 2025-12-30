Close Menu
    Diputado Lluta emplaza a Del Castillo a decir la verdad sobre las ilegalidades y vulneraciones cometidas en su gestión

    Conferencia de prensa ministro Eduardo Del Castillo
    El expresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) y actual diputado por Alianza Libre, Armin Lluta, calificó como «justa» la aprehensión del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y recordó las vulneraciones e ilegalidades que, según él, cometió al frente de esa cartera de Estado. Lluta, quien fue víctima de varios procesos penales durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que ahora Del Castillo debe decir la verdad sobre la persecución política, la presunta protección al narcotráfico, la fuga de Marset y otros hechos relacionados con su gestión.

    “Ahora que no llore, ahora que sea valiente y machito porque cuando era ministro de Gobierno así perseguía, acallaba y encarcelaba. Así agarraba a los que pensábamos diferente. Esto no es persecución, sino se está buscando justicia”, sostuvo.

    /// APC // LA PAZ ///

