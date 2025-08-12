Diputado orureño acusa a opositores y evistas de frenar contrato de litio por intereses políticos y desconocimiento

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y miembro de la comisión de Economía Plural, Ronald Huanca, afirmó que los “intereses políticos” de la oposición y del evismo frenan el contrato de litio con una empresa rusa. Sostuvo que quienes rechazan el acuerdo no conocen los contratos en análisis y que las sesiones fallidas buscaban socializar el proyecto. “No dejan explicar al ministro sobre los contratos ni a los personeros. Lamentable la posición de algunos ciudadanos que no están viendo el bien común del país”, manifestó.

/// JH // ORURO ///