Diputado pide arraigo para exgerente de EMAPA por presuntos negociados con harina subvencionada

Tras el repentino cambio en la gerencia de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), el diputado de Creemos, Sergio Maniguary, solicitó este martes a las autoridades correspondientes emitir una orden de arraigo contra el exgerente Franklin Gutiérrez, a quien se lo señala de estar implicado en presuntos negociados con la compra y venta de harina subvencionada destinada al sector panificador. «Este tipo de acciones no deben permitirse en el Estado boliviano, son 20 años del Movimiento Al Socialismo (MAS) que viene haciendo todo tipo de corrupción», afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///