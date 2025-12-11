Diputado presenta proyecto de ley para endurecer penas por corrupción agravada

Ante los recientes casos de corrupción, como el desfalco millonario al exfondo indígena, Botrading y otros hechos, la bancada de Alianza Unidad presentó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para castigar con penas de hasta 30 años de cárcel sin derecho a indulto los casos de corrupción agravada. El diputado Carlos Alarcón explicó que esta iniciativa busca imponer la pena máxima a quienes cometan delitos que causen daños económicos al Estado y establece la incautación de todos los bienes de los implicados.

“Se debería además castigar con la inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas, con el decomiso de todos los bienes del patrimonio de los responsables de los delitos de corrupción que no puedan justificar el origen lícito y legítimo de estos bienes”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///