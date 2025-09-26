Diputado presume que hijo del presidente Arce salió del país con complicidad de policías

El diputado del ala evista, Renán Cabezas, cree que Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, salió del país, lo que impide que la Policía ejecute la orden de aprehensión en su contra. La orden fue emitida hace semanas por una denuncia de violencia y, según Cabezas, las autoridades no actuaron con la celeridad necesaria.

“Lo están ocultando y la Policía es cómplice de este hecho. Igual le han dejado escapar a Marset. El hijo del poder, el que ha robado tanta plata, seguramente está compartiendo dinero con varios policías. Tengo información de que no estaría en el país”, declaró Cabezas.

/// APC // LA PAZ ///