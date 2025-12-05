Diputado que investigó el caso Botrading pide a Cancillería la expulsión de Dorgathen de Brasil y acciones contra fiscales

El diputado Carlos Alarcón, quien integró la comisión parlamentaria que investigó el caso Botrading en la anterior legislatura, envió una nota al canciller del Estado, Fernando Aramayo, para solicitar que tramite ante su homólogo en Brasil la expulsión del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. También pidió activar el sello rojo de Interpol para lograr su captura y aprehensión.

“El fiscal general tiene que iniciar procesos disciplinarios y penales contra los fiscales de La Paz que han actuado de una manera favorecedora para Dorgathen. Segundo, tiene que adoptar medidas que corrijan el curso de la investigación para tener resultados oportunos”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///