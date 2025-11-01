Diputado Rada anuncia intención de modificar el reloj invertido de la ALP para que marque la hora “y no la ideología”

El diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, anunció en las últimas horas su intención de presentar una propuesta de norma para modificar el reloj invertido que adorna la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El reloj, instalado en 2014, marcha al revés por iniciativa del entonces canciller y actual vicepresidente David Choquehuanca, quien lo llamó “el reloj del sur” para resaltar el patrimonio cultural de Bolivia.

Rada manifestó su desacuerdo con esta medida y aseguró que las instituciones deben funcionar de manera eficiente, sin que su gestión dependa de la ideología. “Ese reloj volverá a andar por donde debe ir, volverá a marcar la hora y no la ideología”, afirmó.

/// GPP // LA PAZ ///