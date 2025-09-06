Diputado Roca presenta proyecto de ley para eliminar prohibición de importar autos usados y aumentar impuestos a vehículos antiguos

El diputado de oposición, Miguel Roca, presentó en la víspera un proyecto de ley que busca eliminar la prohibición de importar vehículos a medio uso. Su propuesta tiene como objetivo formalizar esta actividad y resolver el problema de los autos indocumentados. Además, el proyecto contempla un ajuste en la carga tributaria toda vez que sugiere que los vehículos antiguos pagarían más impuestos, mientras que los autos nuevos gocen de una reducción.

“Si tienes un auto viejo, no te cobran casi nada; pero si tienes un auto nuevo, te fajan un montón, y eso es irracional. Tiene que ser al revés: el auto viejo tiene que pagar mucho, y el auto nuevo tiene que pagar muy poco para incentivar la renovación del parque automotor”, sostuvo.

/// APC // LA PAZ ///