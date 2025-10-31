Close Menu
    Diputado Terrazas recomienda cerrar el 90% de las empresas estatales por falta de utilidades

    El diputado de oposición Aldo Terrazas informó este viernes que presentará un informe al nuevo gobierno sobre la productividad de las empresas estatales creadas durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS). En el documento recomienda el cierre del 90% de estas entidades por no generar utilidades ni beneficios para el país.

    “Según mis cálculos, son más de 33 mil millones de dólares que se han invertido en las empresas estatales (…) hay plantas que siguen construyéndose, hay plantas que están abandonadas y, por lo tanto, hay que darle una solución a ese malgasto”, declaró a Radio Fides.

    /// APC // LA PAZ ///

