Diputado ve inviable aprobar juicio de responsabilidades contra Áñez por falta de tiempo en la Asamblea Legislativa

El diputado José Rengel considera inviable que la actual Asamblea Legislativa apruebe un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, debido a la falta de tiempo antes del cierre de su gestión. Explicó que ni siquiera se están tratando otros proyectos de ley, toda vez que los legisladores están centrados en preparar sus informes finales para entregar el cargo a los nuevos asambleístas electos el pasado 17 de agosto. El asambleísta también afirmó que el Legislativo está dividido, porque varios parlamentarios fueron reelegidos por distintas fuerzas políticas.

/// APC // LA PAZ ///