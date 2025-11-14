Diputado yungueño impulsará abrogación de la ley de coca ante incremento de producción en el Chapare y riesgos de narcotráfico

Calificó de “fracaso” la erradicación de coca en el trópico y pide estudios sobre su producción.

El secretario del comité de la hoja de coca de la Cámara de Diputados, Armin Lluta, aseguró este viernes que ya está listo un proyecto de norma para eliminar la ley de la coca, frente al incremento de hectáreas de coca en la región del trópico de Cochabamba. El parlamentario de Alianza Libre manifestó que la norma cuestionada permitió aumentar a 12 mil las hectáreas de coca en el Chapare y producir 33 mil toneladas, de las cuales más del 90% no pasa por el mercado legal y fomenta el narcotráfico.

“Una de las iniciativas que tengo es abrogar la ley 906, es una ley impuesta, inconstitucional que solo ha beneficiado al Chapare. Nosotros ya tenemos la propuesta y la vamos a ir socializando con las comunidades”, aseveró.

/// APC // LA PAZ ///