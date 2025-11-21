Diputados de Alianza Libre advierten retraso del Legislativo en la elección de nuevos vocales del TSE

El diputado de Alianza Libre, Guillermo Mendoza, junto a otros parlamentarios por Cochabamba, ofreció este viernes una conferencia de prensa para expresar las observaciones de los legisladores sobre los comicios subnacionales del próximo año. Mendoza manifestó su preocupación porque aún no se trató el proyecto de ley para la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considerando que las actuales autoridades finalizarán sus funciones en menos de un mes.

“19 de diciembre es la fecha de vencimiento, donde los vocales tienen que dejar sus cargos sí o sí, tanto nacionales como departamentales. Se tiene que conformar en el Legislativo una comisión mixta entre senadores y diputados”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///