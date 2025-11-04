Diputados declaran cuarto intermedio hasta el jueves por falta de consensos; reponen la Biblia y la Cruz

La Cámara de Diputados declaró un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, debido a que no se logró alcanzar consensos para la elección de la nueva directiva. La sesión fue suspendida ante la falta de acuerdos entre las bancadas de mayoría y minoría. Durante la jornada, también se decidió la reposición de la Biblia y la Cruz en el hemiciclo, medida aprobada por dos tercios de los votos.

“La sesión se reinstalará el jueves; hay avances en los debates del PDC que deberán ser bien consensuados”, afirmó el diputado Ricardo Rada.

// APC /// LA PAZ //