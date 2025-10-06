Diputados esperan convocatoria para tratar ley que cesa a magistrados prorrogados

Diputados del oficialismo y la oposición esperan que se convoque a sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley que cesa en sus funciones a los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La norma ya fue aprobada en la Cámara de Senadores y su tratamiento en Diputados es el siguiente paso para concretar la salida de estas autoridades, cuyo mandato concluyó en diciembre de 2023. El diputado del MAS, Freddy López, señaló este lunes que, además de aprobar la ley, se debe activar una denuncia penal por varios delitos.

“Inmediatamente nosotros queremos pedir que la Cámara de Diputados convoque a la sesión para tratar la cesación de estas autoridades. El Senado ya manifestó y aprobó esta ley. En ese sentido, nos queda trabajar y esperar que el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, pueda dar inicio a estos procesos”, señaló.

Por su parte, el diputado Miguel Roca afirmó que la permanencia de estos magistrados afecta al Estado de derecho. “Se tienen que ir a su casa. Esto molesta e insulta al Estado de derecho, que cinco autoprorrogados sigan amenazando las sesiones de los órganos legalmente establecidos. En caso de que no renuncien, ojalá que el próximo gobierno promueva una ley para que sean enviados a la justicia ordinaria”, complementó.

