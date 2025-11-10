Diputados priorizarán la elección de nuevos vocales del TSE para garantizar las subnacionales de 2026

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó que mañana se realizará una reunión con los nuevos parlamentarios para definir el proceso de elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Señaló que se hará todo lo posible para cumplir con los plazos necesarios y garantizar el desarrollo de las elecciones subnacionales previstas para el próximo año.

“Tenemos que darle certidumbre a la población porque se vienen las elecciones subnacionales para gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales, y esa es una prioridad que tenemos. Los tiempos están muy apretados”, manifestó.

