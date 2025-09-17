Diputados sancionan ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, incluso con autorización de los padres

Este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó la ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres en menores de 18 años y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. La norma tiene como objetivo proteger a niños, niñas y adolescentes ante uniones forzadas.
La proyectista de la ley, la senadora Virginia Velasco, destacó que ahora ni con el permiso de los progenitores se permitirán estas situaciones. “Yo creo que esto ha sido un paso importante porque nos ha acompañado la sociedad civil organizada para que podamos seguir avanzando para la no vulneración de derechos”, afirmó.
/// APC // LA PAZ ///
Facebook Comentarios