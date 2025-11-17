Diputados sesionarán mañana para aprobar la ley de elecciones subnacionales

La Cámara de Diputados sesionará mañana por la tarde para tratar el Proyecto de Ley elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que regula las elecciones subnacionales del próximo año. Se prevé que la norma sea aprobada con dispensación de trámite, ante el plazo del 19 de noviembre establecido por el TSE.

El presidente de la Comisión de Justicia, Manolo Rojas, señaló que existen algunas observaciones al documento, pero aseguró que son subsanables. “Tenemos dos observaciones totalmente subsanables, pero son en pro de mejorar la normativa y esperemos su rápida promulgación y publicación porque deben garantizarse los comicios”, precisó.

/// APC // LA PAZ ///