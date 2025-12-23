Diputados y senadores de todas las bancadas cierran filas para sentar la mano al vicepresidente con un proceso penal

Senadores y diputados de todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) acordaron iniciar un proceso penal contra el vicepresidente Edmand Lara. La medida se debe a sus acusaciones sin pruebas, en las que llamó corruptos a los legisladores y los acusó de vender sus votos a cambio de cargos en el gobierno.

El senador José Sánchez, de Alianza Libre, afirmó este martes que es momento de establecer límites a la segunda autoridad del país.

“Vamos a esperar el plazo que le hemos dado y, obviamente, los asesores están trabajando para la querella correspondiente. Hay que sentarle la mano correspondiente. Ya basta de estas payasadas del vicepresidente”, dijo.

