Director de Chonchocoro y funcionarios del penal arrestados por la fuga de reos peligrosos

El escape ocurrió cerca de las 03:30 y que los internos usaron una escalera para salir del penal.

Tras la fuga de dos reos brasileños del penal de Chonchocoro, la Policía arrestó al director del recinto y a otros funcionarios como parte de la investigación. El fiscal anticorrupción Rodrigo Condarco informó que entre los arrestados se encuentran el coronel Juan C.E.Z., director del penal; el capitán Germán D.Q., jefe de seguridad; varios suboficiales y un policía que estaba a cargo de la torre de control. Los efectivos fueron conducidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

El Ministerio Público inició una investigación de oficio por la fuga de dos reos brasileños identificados como Óscar Junior Terra y Jangledson de Oliveira, miembros del Primer Comando de la Capital.

La Policía movilizó efectivos en varias ciudades para lograr la captura de los fugados, quienes presentan antecedentes por hechos violentos graves.

/// APC // LA PAZ ///