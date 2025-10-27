Director de Régimen Penitenciario descarta torturas al exjuez Lea Plaza y garantiza colaboración con las investigaciones

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, manifestó que coadyuvará con las investigaciones sobre la muerte del exjuez Marcelo Lea Plaza, testigo protegido en el caso Consorcio, donde están implicados el exministro de Justicia, César Siles, y otras autoridades judiciales. La autoridad negó que el fallecido haya sufrido torturas físicas o psicológicas y aclaró que Lea Plaza se encontraba fuera del penal de San Pedro desde hace más de 30 días.

“La administración penitenciaria le ha brindado todas las garantías y el respeto a sus derechos. La información que tenemos de la dirección del centro penitenciario es que él vivía solo, en un espacio destinado a evitar situaciones que lo afecten”, explicó Limpias.

/// APC // LA PAZ ///