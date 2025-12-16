Directora de la ANH revela que la certificación de reservas de gas de 2017 fue inflada

La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, señaló este martes que trabajó durante 10 años en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en ese contexto, reveló que la certificación de las reservas de gas de 2017 estaba inflada. Ayala ratificó que, aunque presenció irregularidades, nunca fue partícipe de ellas.

«Yo no he sido parte de ninguna irregularidad, si bien las he presenciado, como por ejemplo el tema de la certificación de las reservas de 2017 que está inflada. Siempre me han despedido o he renunciado precisamente porque no quería ser parte de nada que no considere correcta», afirmó.

