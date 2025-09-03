Dirigente cocalero del Chapare afirma que la posible nacionalización de autos indocumentados beneficirá a sus afiliados

El dirigente cocalero del Chapare cochabambino, Aquilardo Cari Cari, confirmó este miércoles que varios de sus afiliados poseen vehículos chutos, por lo que una eventual medida de nacionalización los beneficiaría. El representante explicó que incluso existen ferias de venta de autos sin papeles, siendo la más popular la que se realiza en el municipio de Shinahota. “Están circulando en territorio boliviano, están consumiendo combustible dentro del territorio boliviano y por tanto se debería ver la posibilidad de que a futuro no sigan ingresando vehículos indocumentados, pero para las que ya hay en Bolivia se debería tener una iniciativa para regularizarlos y seguramente esto beneficiará a muchos de nuestros afiliados en el trópico”, señaló.

