Dirigente de cooperativas auríferas acusa al gobierno de Arce de dejar el país en crisis

Luego de que el presidente Luis Arce responsabilizara a la Asamblea Legislativa por la escasez de combustibles ante la no aprobación de préstamos, el dirigente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte (FECOMAN) La Paz, Mario Delgado Vera, afirmó este martes que el principal responsable de la crisis económica es el gobierno saliente. Cuestionó que el presidente intente desviar la atención sobre la situación actual del país.

“El gobierno ha dejado desecho nuestro país. Este gobierno de Lucho Arce ya tiene los días contados y ojalá se vayan y dejen el país. Qué lamentable que salga a decir (eso), ¿cree que somos tontos? Que no venga a mentirnos Luis Arce Catacora”, declaró.

/// DP // LA PAZ ///