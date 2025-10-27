Dirigente de la COD Potosí afirma que en el PDC hay peleas internas por ministerio y advierte falta de capacidad para gobernar

El nuevo gobierno enfrenta críticas por supuestas disputas internas dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por el control de ministerios y viceministerios. Germán Caballero, dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, señaló que el PDC carece de una base ideológica sólida y advirtió que esta situación podría derivar en un gobierno sin cohesión ni rumbo claro.

“Si bien el PDC es un partido político, dentro del mismo existen varios grupos que se disputan el poder, lo que demuestra que no tienen la capacidad ideológica para gobernar. No esperamos nada bueno de este gobierno, ya que su plan va en contra de los sectores populares”, sostuvo.

// DQ /// POTOSÍ ///