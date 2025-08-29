Dirigente del transporte acusa a YPFB de impedir importación de combustible por parte de Pegasus

Pedro Quispe, dirigente del sindicato de choferes asalariados del transporte nacional e internacional, acusó este viernes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de poner trabas para que la empresa privada Pegasus pueda importar combustibles al país a menor costo. Aseguró que la compañía cuenta con toda la documentación legal y rechazó que se trate de una “empresa fantasma”. Quispe sostuvo que, incluso con la negativa de la estatal, Pegasus mantiene la intención de traer combustible, incluso a crédito, y criticó que se usen supuestos procesos judiciales como argumento para impedirlo.

/// DPC // LA PAZ ///