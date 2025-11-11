Close Menu
    martes, noviembre 11
    Sociedad

    Dirigente del transporte en Cobija denuncia reducción del cupo de combustible y contrabando persistente

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Fila de vehículos en busca de combustible en la ciudad de Cobija.
    El secretario de Relaciones de la Federación de Transporte 11 de Octubre en Cobija, Ignacio Salvatierra, denunció este martes que la reducción del cupo de combustible a los surtidores de la ciudad provocó que las estaciones de servicio comiencen la atención alrededor de las 10:00. Además, señaló que continúa la práctica ilegal del contrabando de combustible.

    “Hay gente que todos los días está comprando y solo sale de aquí a su casa y vuelve a la fila. El contrabando está ganando cada día más cuerpo”, afirmó.

    /// JCP // PANDO ///

