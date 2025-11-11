Dirigente del transporte en Cobija denuncia reducción del cupo de combustible y contrabando persistente

El secretario de Relaciones de la Federación de Transporte 11 de Octubre en Cobija, Ignacio Salvatierra, denunció este martes que la reducción del cupo de combustible a los surtidores de la ciudad provocó que las estaciones de servicio comiencen la atención alrededor de las 10:00. Además, señaló que continúa la práctica ilegal del contrabando de combustible.

“Hay gente que todos los días está comprando y solo sale de aquí a su casa y vuelve a la fila. El contrabando está ganando cada día más cuerpo”, afirmó.

/// JCP // PANDO ///