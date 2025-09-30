Close Menu
    Radio online
    martes, septiembre 30
    Política

    Dirigente del transporte yungueño denuncia que autos chutos cargan combustible con respaldo de organizaciones sociales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Autos indocumentados / Autos chutos/ Imagen de referencia /Foto: El Deber/
    Autos indocumentados / Autos chutos/ Imagen de referencia /Foto: El Deber/

    El ejecutivo del transporte en Los Yungas de La Paz, Freddy Avirari, denunció en las últimas horas que autos chutos, cargan a combustible con el respaldo de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Estima que existen cerca de 2 millones de estos motorizados ilegales en el país, muchos de ellos sindicalizados y trabajando en el servicio de transporte en provincias.

    “Los chutos están sindicalizados y los municipios dicen que es autonomía. Los interculturales son los que los defienden, distribuyen tarjetas de identificación para que compren combustible libremente en los surtidores, y tienen reuniones con ministros y la ANH”, declaró.

    /// DPC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply