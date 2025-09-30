Dirigente del transporte yungueño denuncia que autos chutos cargan combustible con respaldo de organizaciones sociales

El ejecutivo del transporte en Los Yungas de La Paz, Freddy Avirari, denunció en las últimas horas que autos chutos, cargan a combustible con el respaldo de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Estima que existen cerca de 2 millones de estos motorizados ilegales en el país, muchos de ellos sindicalizados y trabajando en el servicio de transporte en provincias.

“Los chutos están sindicalizados y los municipios dicen que es autonomía. Los interculturales son los que los defienden, distribuyen tarjetas de identificación para que compren combustible libremente en los surtidores, y tienen reuniones con ministros y la ANH”, declaró.

/// DPC // LA PAZ ///