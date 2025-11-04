Dirigente gremial de Pando exige auditorías a autoridades salientes por el deterioro económico del país

Desde el departamento de Pando, el dirigente Florencio Cochi llamó este martes a las nuevas autoridades nacionales a realizar auditorías a los funcionarios y altos cargos salientes, a quienes responsabilizó por el deterioro económico y la crisis que atraviesa el país.

“Nos están dejando una economía destrozada, con entidades corruptas, y esperamos que las autoridades entrantes pongan especial interés en investigar y pedir las auditorías que correspondan, no solamente a las autoridades nacionales sino también subnacionales”, afirmó.

/// JCP // PANDO ///