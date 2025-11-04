Close Menu
    martes, noviembre 4
    Política

    Dirigente gremial de Pando exige auditorías a autoridades salientes por el deterioro económico del país

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dólares y Gabinete social /Imagen de referencia/
    Dólares y Gabinete social /Imagen de referencia/

    Desde el departamento de Pando, el dirigente Florencio Cochi llamó este martes a las nuevas autoridades nacionales a realizar auditorías a los funcionarios y altos cargos salientes, a quienes responsabilizó por el deterioro económico y la crisis que atraviesa el país.

    “Nos están dejando una economía destrozada, con entidades corruptas, y esperamos que las autoridades entrantes pongan especial interés en investigar y pedir las auditorías que correspondan, no solamente a las autoridades nacionales sino también subnacionales”, afirmó.

    /// JCP // PANDO ///

