Dirigente minero que protesta contra el “decreto hambreador” celebró su boda durante dos días con cuatro grupos musicales

El vicerrector de la Universidad Nacional “Siglo XX” y dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Miguel Ángel Anguela, quien exige la abrogación del Decreto Supremo 5503 al que califica como “decreto hambreador”, celebró su boda el pasado fin de semana en el departamento de Potosí. El evento se extendió por dos días y contó con la participación de cuatro grupos musicales. De acuerdo con versiones conocidas, el dirigente percibiría al menos dos ingresos económicos, uno como autoridad universitaria y otro como dirigente sindical.

“Este decreto atenta y vulnera nuestra Constitución Política, por debajo está rifando nuestra patria y como trabajadores mineros no solamente pensamos en nuestro sector, también en nuestra patria. No permitiremos que nuestros recursos sean vendidos a precios bajos, no es un movimiento político, es revolucionario”, afirmaba.

// DP /// LA PAZ //