Dirigentes del Chapare temen aprehensiones y deciden ponerse “a buen recaudo”

Ante la detención y posterior liberación del exviceministro de Defensa Social y de Lucha Contra el Narcotráfico, Felipe Cáceres, y en medio de los operativos que se ejecutan en la región del Trópico de Cochabamba, dirigentes cocaleros del evismo decidieron ponerse “a buen recaudo” y resguardar sus domicilios ante el temor de posibles aprehensiones.

“No vamos a dejar que con falsas acusaciones o falsas pruebas nos metan a la cárcel; eso no es una forma de luchar contra el narcotráfico. En dos ocasiones a mí intentaron secuestrar mi carro que venía de la ciudad de La Paz”, expresó el senador Leonardo Loza.

/// CM // COCHABAMBA ///