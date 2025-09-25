Close Menu
    Radio online
    jueves, septiembre 25
    Seguridad

    Dirigentes del Chapare temen aprehensiones y deciden ponerse “a buen recaudo”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Senador Loza en conferencia de prensa
    Senador Loza en conferencia de prensa

    Ante la detención y posterior liberación del exviceministro de Defensa Social y de Lucha Contra el Narcotráfico, Felipe Cáceres, y en medio de los operativos que se ejecutan en la región del Trópico de Cochabamba, dirigentes cocaleros del evismo decidieron ponerse “a buen recaudo” y resguardar sus domicilios ante el temor de posibles aprehensiones.

    “No vamos a dejar que con falsas acusaciones o falsas pruebas nos metan a la cárcel; eso no es una forma de luchar contra el narcotráfico. En dos ocasiones a mí intentaron secuestrar mi carro que venía de la ciudad de La Paz”, expresó el senador Leonardo Loza.

    /// CM // COCHABAMBA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply