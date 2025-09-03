Dirigentes sindicales ya reservaron hoteles en Cobija para el Congreso Nacional de la COB en octubre

El Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) se realizará en la ciudad de Cobija, Pando, del 6 al 10 de octubre. Uno de los principales puntos en agenda será la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2025-2027, en reemplazo de la directiva liderada por Juan Carlos Huarachi. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Pando, Kifer Vinique, calificó como “histórico” este evento para el departamento y destacó que su realización moverá la economía regional por la llegada de delegaciones sindicales. “Hay tres o cuatro hoteles ya reservados para esa fecha, ya nuestros compañeros están buscando dónde hospedarse. Desde la Amazonía pandina va a emerger un nuevo comité ejecutivo que va a llevar las riendas de la lucha sindical obrera”, declaró a Fides Cobija.

/// JCP // PANDO //