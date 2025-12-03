Disputas por la castaña: CIDOB denuncia que avasalladores agredieron a indígenas en Pando

Los heridos fueron evacuados a Riberalta para recibir atención médica.

El secretario de conflictos de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Daniel Rutani, llegó este miércoles a la ciudad de Cobija para respaldar a los indígenas de la comunidad La Paz, agredidos el día anterior por presuntos avasalladores con quienes se disputan la recolección de castaña. Como resultado de los enfrentamientos, cuatro personas resultaron heridas. Rutani presentó la denuncia correspondiente ante la policía.

“Entre las comunidades campesinas nos conocemos, no son agresivos”, afirmó.

Roxana Rotani, madre y familiar de una de las víctimas, pidió justicia entre lágrimas y exigió sanciones para los agresores. “Mi papá tiene 70 años y fue herido con machete en su cabeza”, dijo a Fides Cobija.

/// JCP // PANDO ///